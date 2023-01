Stig bor på toppen af Silkeborg: - Jeg kalder det fattigrøvs-penthousen

Træt af at slå græs

Stig er født og opvokset i Silkeborg. Han har boet mange forskellige steder i byen, men aldrig i lejlighed før han flyttede ind i Papirtårnet.

- Jeg har boet i hus i mange år, og det der med at klippe hæk, male plankeværk, rense tagrender og slå græs gider jeg ikke mere. Jeg vil bruge min tid på noget andet.

Han havde set mange lejligheder før denne, men ingen slog benene væk under ham.

- Jeg var her i to minutter, og så vidste jeg bare, at her skulle jeg bo. Jeg købte først en lejlighed på 15. sal og boede der fire måneder. Den var 105 kvadratmeter og lige lille nok. Så flyttede jeg her op, hvor jeg bedre kunne se mig selv.