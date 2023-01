Stadig lange rejsetider med tog: Brian er nødt til at tage bilen hver dag

Oveni det ville Brian Sørensen skulle bevæge sig til og fra stationen i begge ender, og dermed ville transporttiden for en enkelt arbejdsdag ryge op på fem timer.

- Det ville overhovedet ikke fungere for mig i forhold til familie og fritid, siger Brian Sørensen.

65 minutter på tværs af Jylland

På 15 år har rejsetiden mellem Aarhus og Holstebro ikke ændret sig betydeligt. Dengang varede turen på tværs af Midtjylland i gennemsnit to timer og 17 minutter.

I 2008 præsenterede Socialdemokratiet ellers en ambition om, at tiden på udvalgte togstrækninger skulle halveres. Her i landsdelen gjaldt det blandt andet strækningen mellem Holstebro og Aarhus, som skulle ned på at vare 65 minutter.

Men er det aldrig blevet en realitet.

Og det ærgrer Brian Sørensen, som derfor må holde fast i rattet og bilen som transportmiddel til sit job i Holstebro Kommune, hvor han paradoksalt nok arbejder med grøn omstilling i virksomheder.

- Vi udleder jo nok CO2 i forvejen, og vi skal have nedbragt CO2-udledningen fra transport.

- Jeg håber, at der kan ske noget mere omkring kollektiv transport, men det synes jeg bare, man har talt om i mange, mange år, og der sker jo egentlig ikke det store, siger den grønne projektleder.

Tidseffektivitet er afgørende

Selvom Brian Sørensen har lysten til at flytte sig fra asfaltvejen over på jernbanenettet, kommer det ikke til at ske, før rejsetiden med tog bliver bragt ned på niveau med Socialdemokratiets 15 år gamle ambition.

- Det skal jo være tidseffektivt. Det vil sige, at jeg ikke skal bruge ret meget mere tid, end jeg gør i dag.

Tror du det er realistisk?

- Jeg kan ikke lige se, hvordan det skulle blive realistisk, men det burde vel kunne lade sig gøre, siger den midtjyske pendler.