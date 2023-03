Spritbilist sov den ud midt på motorvej

Hvad, der var gået forud for en usædvanlig parkering i Silkeborg, er stadig et mysterie for politiet.

Historien begyndte tidligt lørdag morgen, hvor en patrulje klokken 4:21 observerede en bil, som stod parkeret midt på Silkeborgmotorvejen.

- Bilen holdt i ydersporet kort før tunnelen i vestgående retning, oplyser vagtchef Anders Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han tilføjer, at køretøjet havde adskillige skader, men det stod lige så fint parkeret inde på motorvejens midte.

Måtte vække føreren

I køretøjet sad vognens fører og sov.

- Vi vækkede ham og tog en alkometertest, og på baggrund af dens udslag måtte vi sende ham videre for at få taget en blodprøve, fortæller vagtchefen.

Det vides ikke, om bilens skader er opstået, lige inden køretøjet og dets fører måtte opgive den videre færd på motorvejen.

- Bilisten vil nu blive dømt efter, hvad blodprøven viser, siger vagtchef Anders Olesen.