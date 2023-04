Spreder glæde bag kassen: Marianne er en af Danmarks sødeste kassedamer

- I dag nyder jeg hvert sekund, jeg er på arbejde.

Sådan beskriver 49-årige Marianne Guldfeldt sit flexjob som kassedame i Føtex i Silkeborg, og hendes gode humør har nu ført til, at hun er finalist til at blive Danmarks sødeste kassedame.

- Jeg er meget overvældet, og jeg er glad for at gøre en forskel. Det betyder så meget, at jeg er nomineret, og at jeg er kommet hertil, for det havde jeg ikke selv troet, siger hun.

Det er butikkens kunder og hendes kollegaer, der har indstillet hende til den fornemme nominering.

Kroppen var slidt

Marianne Guldfeldt har arbejdet i Føtex i to år, men inden hun landede jobbet bag kassen, arbejdede hun som rengøringsassistent i 28 år.

- Jeg har brugt min krop fysisk hårdt, og derfor er jeg slidt ned. Men det er mine ben, der er slidte, så derfor sidder jeg ved kassen, for det kan jeg, forklarer hun.

Efter en større nedtur lykkedes det hende at tage en handelseksamen, selvom hun er stærkt ordblind.

- Jeg er glad for, at jeg selv gør noget for de penge, som jeg lever for, understreger Marianne Guldfeldt.