Sportstøjs-gigant dropper Ecco i protest over russisk forretning

Ifølge en opgørelse fra det amerikanske universitet Yale University er Ecco én af kun fem danske virksomheder, der hverken har trukket sig helt ud af Rusland eller skruet ned for forretningen i landet efter invasionen af Ukraine.

- Vi bliver nødt til at vise en solidaritet med det ukrainske folk, lyder det fra Lars Elsborg, der ellers har været glad for samarbejdet med skofirmaet, der har base i Sønderjylland.

Ecco værner om russiske jobs

TV Syd har ad flere omgang forsøgt at få en kommentar fra skoproducenten.

Ecco har i kølvandet på Sport24's beslutning afvist at stille op til interview og henviser til et skriftligt svar, som virksomhedens presseteam sendte til TV Syd i slutningen af marts.

Her begrundede Ecco beslutningen med, at man ville vise ansvarlighed over for sine 1840 ansatte og deres økonomiske sikkerhed.

- Vi fordømmer krigen i Ukraine. Uden forbehold. Hvad der sker, er uacceptabelt og bombning af civile afskyeligt. Vi søger at leve op til vores værdier ved at tilbyde jobs til ukrainske flygtninge og økonomisk støtte, skriver skoproducenten til TV Syd.