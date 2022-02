Spiseforstyrrelse blev startskuddet til iværksætter-eventyr

For ud af den svære tid voksede en idé i Josefine. Imens hun var indlagt, brugte hun store dele af sin tid på af hækle. Håndarbejdet blev for Josefine et tiltrængt frirum til fordybelse og samtidig et værktøj i kampen ud af spiseforstyrrelsen.

- Det kunne hjælpe mig til at glemme, hvor jeg var og få mig til at fokusere på noget andet, end hvor dårligt jeg havde det. Det var klart noget, der hjalp med at få mig ud på den anden side, erindrer Josefine Bjørn Knudsen.

Hæklingen havde bidt sig så meget fast i silkeborggenseren, at hun på bagkant af sygdomsforløbet oprettede en Instagram-konto og senere en webshop, hvor hun nu sælger garn og hækle-opskrifter. Alt sammen med fokus på hendes nye, store passion: hækling.