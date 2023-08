Spareforslag: Luk Regionshospitalet Silkeborg om aftenen og natten

- Det er første step til den endelige død, siger Jørgen Thyde fra Initiativgruppen til udvikling af Regionshospitalet Silkeborg. - Jeg er rystet og chokeret, lyder det fra formanden for Støt Silkeborg Sygehus. - Det er en gyser, for det kommer til at være et valg mellem pest eller kolera, siger næstformanden for Hospitalsudvalget, Annette Roed (S) fra Silkeborg. Det er ikke svært at finde undren og forargelse over et nyt spareforslag fra Region Midtjylland. Regionen skal spare minimum 360 millioner kroner, og for at finde dem, er administrationen i regionen kommet med syv forslag til, hvordan man kan finde pengene. Det skrev Midtjyllands Avis torsdag. Akutklinikken lukker Det første forslag vil kunne spare regionen for mellem 60 og 110 millioner kroner ved at gøre Regionshospitalet i Silkeborg til et såkaldt frihospital. Det betyder i praksis, at akutklinikken lukker, og at der ikke skal være aktivitet om aftenen og natten. Altså er der kun planlagte behandlinger i dagtimerne.

quote Jeg vil i hvert fald kæmpe for, at alle funktioner bevares på Silkeborg Sygehus Anette Roed, næstformand i hospitalsudvalget

Anette Roed, næstformand i hospitalsudvalget, er stor modstander af forslaget. Men skal hun forsøge at finde noget som helst godt i det, handler det om, at det kan give hospitalet lidt af det tabte tilbage. - Noget, der kunne være håbet, hvis man skal se noget som helst lyst i det her, det er jo at nogle af de patienter, som i dag bliver behandlet på privathospitaler kan vende tilbage Silkeborg. Og at vi måske også kan få noget af det personale tilbage, som er søgt over i det private. - Vi må se, hvordan forhandlingerne går. Jeg vil i hvert fald kæmpe for, at alle funktioner bevares på Silkeborg Sygehus, siger hun. Det vil skade byen Hun frygter desuden, at den innovation, der forgår i Silkeborg, går tabt, hvis besparelsen bliver gennemført, som den er blevet foreslået.

quote Det kan ikke være meningen, at borgere fra Silkeborg med den mindste lille rift skal køre til Viborg, Herning eller Aarhus Poul Berggren, formand, foreningen Støt Silkeborg Sygehus