Søger vidner til hærværk mod politistation: - Det kunne være endt galt

Heldigvis består vinduerne på stationen af to lag glas - det inderste er sikret, så der skete intet med de politifolk, der arbejdede på den anden side af ruderne.

- Jeg synes, at det er meget groft. Gerningsmændene kunne ikke vide, at ruderne er sikrede. Hvis det ikke havde været tilfældet, kunne fyrværkeriet have ramt kollegerne. Det kunne have antændt ild på stationen og være endt galt, siger lederen af lokalpolitiet i Silkeborg, vicepolitiinspektør Jens Ole Pedersen.