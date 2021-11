Sodavand i døbefonten og tis på kirkegulvet: - Det er noget svineri

Nogen havde desuden forsøgt at bryde kirkens aflåste flygel op, og på flere måder bar kirkerummet præg af, at der var blevet holdt en fest.

- I dåbsværelset er der noget, der der ligner urin udover gulvet, og så er der hældt sodavand i døbefonden, bekræfter politikommissær Lasse Ivanøe fra lokalpolitiet i Silkeborg.

Ikke første gang

Menighedsrådsformanden er overbevist om, at der er tale om unge mennesker, der er gået over grænsen. Han fortæller, at weekendens episode i kirkerummet kun er den seneste i en række.

- Vi har i et stykke tid oplevet, at der ligger tomme flasker og slikpapir rundt omkring, når vi kommer ind i kirken. Tingene er flyttet rundt og sådan noget. Det har været af mindre karakter end det her.

- Men det her, det er dråben, der får bægeret til at flyde over. Kirken bliver brugt som en slags varmestue for unge mennesker, der holder fest, siger Finn Rindom Madsen.