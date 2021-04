Smittetilfælde på højskole - 117 elever sendt i isolation

En elev på Silkeborg Højskole er torsdag konstateret smittet med coronavirus. Det betyder, at 117 elever nu er blevet sendt i isolation.

- Vi har ud fra et sikkerhedsprincip valgt at sige, at alle elever er nær kontakt til den smittede elev. Vi følger nu anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket betyder, at eleverne skal testes på fjerde og sjette dagen efter den positive test. Derefter vil vi vurdere, hvad der så skal ske, fortæller Jacob Zakarias Eyermann, der er forstander på Silkeborg Højskole.

Opdaget i rutinetest

Det var en rutinetest, der blev udslagsgivende for udviklingen på Silkeborg Højskole torsdag eftermiddag. Eleverne bliver nemlig ligesom resten af landets højskoleelever testet to gange om ugen, og her var det, at én af elevernes testresultat gav udslag.