Smitten stiger, men vi er langt fra en kritisk situation på hospitalerne, siger koncerndirektør

Derfor håber man nu, at sygeplejersker melder sig frivilligt til at stå klar.

- Det handler om at få nogen på de her beredskabslister, så vi ved, at vi kan stå imod et eventuelt pres. Det vil blive honoreret med 1500 når man træder ind i beredskabet, og 1500 når man træder ud af det igen. Derudover vil man også modtage 2500 kroner om måneden, for at stå klar i beredskabet, forklarer Ole Thomsen.