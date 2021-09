Skole OL i regn og blæst: Mia og Noah dystede i roning, stafet og mountainbike

Og selv om vejret ikke helt var på deres side i dag, så synes eleverne alligevel, at det var helt okay at være aktive udendørs.



- Jeg vil hundrede procent hellere det her, for i klasselokalet sidder man bare og stener på en stol. Her kommer man ud og bevæger sig, siger Noah Duch.

Projektet er et samarbejde mellem Skole OL, Dansk Atletik, Dansk Orienterings-Forbund og Dansk Forening for Rosport.