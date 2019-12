Skole har holdt juleafslutning på en lørdag - det giver eleverne en længere ferie

På Th. Langs Skole i Silkeborg har årets sidste skoledag ligget en lørdag - nemlig i dag. Hvor de fleste midt- og vestjyske folkeskoler gik på juleferie fredag, kunne Th. Langs elever, lærere og forældre bruge lørdagen i skole med juleafslutning.

Grunden til den utraditionelle skoledag er, at det giver en endnu længere ferie efter nytår. Her skal eleverne nemlig først møde ind igen den 6. januar. De fleste andre midt- og vestjyske skoler starter skoleåret op igen den 3. januar.

- Man kan måske godt være lidt træt, for man plejer at sove lidt længere om lørdagen, siger Anna Iversen, der er elev på Th. Langs Skole.

Mange skoleelever gik på juleferie i går, fredag, men på Th. Langs Skole i Silkeborg havde de først juleafslutning i dag - på en lørdag. Foto: TV MIDTVEST

Og selvom man måske kunne tænke, at lørdagsskole hører fortiden til, falder det i god jord hos forældrene.

- Jeg tænker ikke, det skal danne præcedens for hele skoleåret, men lige præcis den her lørdag er rigtig hyggelig, siger Tine Kristiansen, der er skoleleder på Th. Langs Skole, Silkeborg.

- Det her med at forældrene kan komme med uden at skulle have en fridag. De er nemlig også rigtig glade for at komme med til vores juleafslutning i kirken, fortsætter hun.

Efter juleafslutningen i klasserne, går både elever og lærere over i kirken, hvor eleverne i kor sang salmen "Dejlig er den himmel blå".