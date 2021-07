Skal du en tur i bølgerne? Nu kan du tjekke temperaturen på forhånd

Der er godt nyt til alle badeglade borgere i og omkring Silkeborg.

Kommunen monterede tirsdag nye sensorer i en række søer. Sensorerne gør det muligt for badegæster at tjekke badevandstemperaturen og beslutte, hvor det er bedst at tage på svømmetur.

Vi vil bare gerne yde en god service til vores borgere, hvor de kan få en badevandstemperatur direkte på deres telefon. Vi har kørt det som en del af et større projekt inde i Silkeborg, og nu breder vi den her teknologi med badevandstemperatur ud i hele kommunen, siger digitaliseringskonsulent i Silkeborg Kommune, Simon Kamp Danielsen.

Tirsdag er der sat sensorer op i Tange Sø ved Ans, Bryrup Langsø i Bryrup og Thorsø ved Virklund.

Der er allerede temperaturmålere monteret ved Almind Sø og ved Søsportens Hus i Silkeborg Langsø, og løbet af sommeren bliver de også sat op ved De Små Fisk i Sejs.