Sjælden ugleunge styrtede til jorden, da træ blev fældet: - Vi er så ærgerlige

Der bør ikke fældes træer i yngletiden.

Sådan lyder dommen fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), efter en ugleunge er blevet aflivet som følge af skader fra en fældning i Gludsted Plantage.

Skoven tilhører Naturstyrelsen og derfor vækker hændelsen ekstra stor harme hos DOF.

- Det er yderst kritisabelt, at der overhovedet foregår fældning af træer på statens arealer i ynglesæsonen. Det er yderligere meget kritisabelt, at Naturstyrelsen ikke har styr på deres redetræer, når de starter de store skovningsmaskiner, siger formand for Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark, Egon Østergaard.