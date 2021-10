Silkeborg skraber bunden: Bruger færrest penge på de svageste borgere

FOA retter derfor kritik mod Silkeborg Kommune for at spare på området, hvilket har været tilfældet de seneste tre år, hvor også resultatlønnede konsulenter har arbejdet på at finde besparelser på området.

- Det er fuldkommen uacceptabelt, at hjælpen til de mest udsatte borgere skal være afhængig af, hvor de er så heldige eller uheldige at bo. Vi har brug for, at kommunerne tager ansvar for det her område, og lever op til nogle ordentlige standarder, siger Torben Klitmøller Hollmann, sektormand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Kritik: Der er for meget fokus på økonomien

Hvor besparelserne helt konkret kan mærkes, er svært at pege præcist på, men det overordnede billede er, at Silkeborg Kommune tænker mere på økonomien end det bedste tilbud.

Sådan lyder kritikken fra Karen Marie Pedersen, der er formand for Handicaprådet i Silkeborg Kommune.

- Man leder efter det, der er bedst og billigst. Men rækkefølgen er blevet byttet lidt rundt. Der er så meget fokus på økonomien, at særligt dem med de største behov kan mærke, at de ikke får den bedst mulige hjælp, siger hun.