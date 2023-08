Silkeborg lukker for bilerne, så de gående kan komme til

I dag var det dog svært for TV MIDTVEST at finde nogle, som var rigtigt bekymrede for trafikken.

- Vi lukkede søvej i går klokken otte, så jeg tænker, at vi kommer til høre fra dem som er frustrerede over, at vejen er lukket. Men Silkeborg Kommune kommer til at stå hernede med en info-stand, som fortæller om hele projektet. Og vi kommer også til at spørge borgerne om, hvad de mener, siger hun.

Men det er ikke kun byparken, kommunen skal finde en plan for. Det bliver samtidig undersøgt, hvad det betyder for trafikken, at Søvej er lukket frem til den 26. august.

- Vi afprøver forskellige byrumsforsøg for at finde ud af, hvad der præcis skal være i byparken, inden vi går i gang med selve omdannelsen, siger Dorthe Fogh Monrad.

Søfronten er navnet på det projekt, der i sidste ende skal munde ud i, at vejen lukkes permanent, mod at byen til gengæld får en bypark.

- Jeg kører ad denne vej til daglig, men nu ved jeg jo, at vejen er lukket, og så tilpasser vi os. Det er et fint initiativ, vi skal have nogle flere biler ud af midtbyen. Jeg tror det vil give noget mere socialt liv i byen.

Kristian Nielsen fra Silkeborg var heller ikke bekymret.

- Vi skal bruge vores by til sådan nogle ting her. Vi har søerne, og vi har naturen. Så det er helt fint. Det giver da lidt trafikale problemer, men det synes jeg, de er gode til at løse her i Silkeborg.

Ulla Skytte fra Silkeborg synes også det er godt at vejen bliver lukket. Men hun er nevøs for den trafik det kan give andre steder.

- Fordelen er, at vi får bilerne væk. Ulempen er jo, at bilerne begynder at køre ad de små veje, hvor de så også kører for stærkt. Jeg er sådan set ligeglad med at der kører mange biler, men de kører alt for stærkt, siger hun.

Løfter Silkeborg

Formanden for Plan- og Vejudvalget, Martin Jakobsen fra Konservative, håber at planen om at flytte trafikken fra Søvej om bag rådhuset bliver en realitet.

- Jeg forestiller mig, at den kommende vej bag rådhuset bliver en vej med lidt lavere hastighed, og den bliver forhåbentligt ført under jorden. Og så skal den sive til et område med let adgang til p-pladser og midtbyen.