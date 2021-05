Se taget blive hejst på plads: Nu er vandtårn helt igen

Den 17. juni sidste år blev taget hejst ned på jorden med kran, for at renoveringen kunne foregå under sikre forhold.

Det fredede tårn fra 1902 trængte til en kærlig hånd - både for sikkerhedens og skønhedens skyld. Nogle af de løsninger, der blev lavet på konstruktionen under en renovering i 1986, viste sig nemlig at være forkerte.

- Vi har haft hele bindingsværket på værksted og har skiftet de stolper, der ikke har været til at redde. Det har været en lang arbejdsgang, siger Mathias Tøstesen.

Mere arbejde venter forude

Et tårn med den alder og i den stand er dog ikke helt let at have med at gøre. Alligevel gik dagen i dag lige efter planen.

- Det har været en stor opgave at nå hertil, men en noget mindre opgave at få sat det på plads. Det gik simpelthen som smurt, og det tog ikke lang tid, så det kunne næsten ikke være bedre, siger Mathias Tøstesen.

Renoveringen er dog ikke helt overstået endnu. Der mangler stadig noget arbejde med murstenene inden i selve bindingsværket, som også skal males, og så skal dekorationerne under selve tårnkroppen fikses med hjælp fra en konservator, forklarer Mathias Tøstesen.

- Vi har noget arbejde forude, men vi er færdige omkring slutningen af sommerferien, hvis vi har vind og vejr med os, siger han.