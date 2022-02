Sælger verdens største private B&O-samling

Vurderet til mere end 800.000

I 1995 begyndte den store B&O-fan systematisk at samle på produkterne, og til sidst blev det nok til, at han lavede sit helt eget museum i Ebeltoft.

Men ejerens fysik betyder, at samlingen nu skal videre. Og der er tale om flere hundrede stykker B&O-historie. Alene museumsdelen er vurderet til 800.000 kroner, og derudover er der også et kæmpe lager.

- Det er kun en gang i vores tid, at vi får lov til at sælge sådan en B&O-samling. Det er jeg meget sikker på, siger ejeren af det randrusianske auktionshus Campen Auktioner, Finn Campen, der har æren af at sælge samlingen.