Rigmand markerer sig igen i valgkamp: - Jeg er en handlingens mand

Søren Toft-Jensen er ikke politiker, men tidligere erhvervsmand. Og holdningen hersker der ikke et sekund tvivl om.

- Det vigtigste argument i hele sagen er, at vi ikke fjerner ressourcer i vores Nato-forsvar, fastslår han og tilføjer:

- I usikre tider bør vi ikke eksperimentere.

Parti-neutral

I et af opslagene på Facebook uddyber han sin holdning:

“Vi skal stemme “nej” til forsvarsforbeholdet. På den måde prioriterer vi NATO, der er den absolut stærkeste forsvarsalliance i verden. NATO har pligt til at forsvare Danmark modsat EU, hvor der ikke eksisterer nogen form for sikkerhedsgarantier,” skriver han.

Søren Toft-Jensen understreger, at han ikke er medlem af noget parti. Han har lavet kampagnen, fordi han er bange for, at mange ikke kender konsekvensen ved at afskaffe forsvarsforbeholdet.

- Vi vil gerne gøre, så folk forstår alvoren i at sige ja, fortæller han.