Regionsrådsformand undskylder for patientforløb: - Jeg beklager dybt den situation, vi står i

- Jeg beklager dybt den situation vi står i. Analysen viser helt tydeligt, at karkirurgien skal have et løft. Den dagsorden er jeg klar til at tage op med regionsrådet. Med analysen har vi et godt fundament for hvordan regionsrådet kan løfte karkirurgien fremover, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Benamputerede patienter får et brev

Patienter, der inden for de seneste par år har fået afsat sit ben ved enten hoften, låret, knæet eller underbenet, kan se frem til at få besked fra regionen. Her vil de blive orienteret om deres muligheder for at søge erstatning eller klage.