Pumperne kan ikke følge med: Frustreret kroejer må skuffe kunder efter vandet er trængt ind

Det er en frustreret kroejer, der fredag var nødt til at skuffe de kunder, der ellers skulle være tjekket ind i en deres suiter.

Gulvet i suiten ligger nemlig under vand.

- Presset fra Gudenåen har simpelthen gjort, at den midlertidige pumpeinstallation ikke har kunnet følge med. Nu er gulvet i et af vores største værelser så oversvømmet. Det er et sted, hvor der aldrig før har været brug for en pumpe. Så vi har været nødt til at ringe til de gæster, der skulle bo her og sige, at de desværre ikke kan komme alligevel, siger kroejer Dragan Sljivic.

Han fortæller, at kroen er fuldt booket, så der er simpelthen ikke et andet værelse, som de uheldige gæster kan bo på.

- Vi har tilbudt dem et andet værelse på et andet hotel, men de vil hellere komme en anden dag, fortæller han.

Nu skal de så finde en løsning på oversvømmelsen på værelset, så de ikke er nødt til at skuffe endnu flere kunder.

Kroen ved Gudenåen har længe været plaget af vandmasserne. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Kæmper mod vandet

Det er langt fra nyt, at Dragan Sljivic og Svostrup Kro må kæmpe mod vandet. De sidste 25 år har der fra tid til anden været vand i kælderen, men det har aldrig været i nærheden af lige så slemt, som de sidste seks måneder, hvor der har været tale om deciderede oversvømmelser. Og Dragan Sljivic er bange for, at det kan blive værre.

- Vandet er så højt, at det snart begynder at løbe over Svostrupvej. Det bekymrer mig lidt, for så snart det får et nyt indløb, så kan det gå stærkt. Jeg er bange for, at det stiger endnu mere, siger han.

Han fortæller, at der lige nu er en mand på vagt 24 timer i døgnet, for at holde øje med, om pumperne kan følge med.

Udover at vandet på det oversvømmede værelse koster ham kunder og indtjening, så er der også blevet ødelagt antikke møbler, forklarer han. Han ved endnu ikke, hvor mange penge de nuværende oversvømmelser kommer til at koste kroen.