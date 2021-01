Pres hos praktiserende læger: Mange ringer og spørger, hvornår de kan blive vaccineret

Der er dog også behov for, at der sker skred i tingene, hvis man spørger landsdelens praktiserende læger. En del læger oplever nemlig, at mange borgere ringer ind for at spørge, om det ikke snart er deres tur.

- Jeg forstår dem udmærket godt, men lige nu er der ikke andet at gøre end at vente til, der kommer vacciner nok, og til de bliver organiseret i systemet. Derefter vil man få en indkaldelse i sin e-boks, når det bliver ens tur, fortæller Henrik Idriss Kise, der er formand for de praktiserende læger i Region Midtjylland.

Hvem kan få dem?

For tiden bliver der leveret omkring 48.000 vacciner til Danmark om ugen. Det er altså derfor ikke alle danskere, der fra start kan blive vaccineret.

Sundhedsstyrelsen har lavet en plan for, hvem der kommer forrest i køen, og her har man tidligere gjort det klart, hvilke befolkningsgrupper der i første omgang bliver prioriteret.

- Det er ældre, og det er særligt sårbare, som er vores altoverskyggende prioritet i forhold til vaccinationen, fortalte direktør i styrelsen, Søren Brostrøm, tidligere på et pressemøde.