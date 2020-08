Positiv udvikling i antallet af coronasmittede i Silkeborg

Der er registreret 144 nye smittede med coronavirus i Danmark fra onsdag til torsdag. Det oplyser Statens Serum Institut.

Til gengæld falder antallet af indlagte med tre til 13, hvilket er det laveste antal siden starten af udbruddet i marts. Samtidig er der blot en enkelt person indlagt på en intensivafdeling - ingen ligger i respirator.

I øjeblikket har myndighederne især fokus på tre lokale udbrud i Aarhus, Silkeborg og Ringsted. Det seneste døgn er der registreret henholdsvis 39, 2 og 1 nye smittetilfælde i de tre byer.

Tallene for de lokale udbrud er positiv læsning, vurderer Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitet.

- Når vi ser på hele landet, så er det fortsat et højt antal daglige tilfælde i forhold til, hvor vi har ligget tidligere, og det skal man selvfølgelig følge tæt. Faren er ikke drevet over i Aarhus, men der er færre nye tilfælde, end vi har set på det seneste, så der er grund til at være forsigtig optimist.

Mere spredt smitte

Christian Wejse hæfter sig til gengæld ved, at der på det seneste er en mere spredt smitte på tværs af landet. Det gælder blandt andet området omkring København.

- Det er stadigvæk på et niveau, der ikke er voldsomt alarmerende, men det kan det hurtigt gå hen og blive. Det er nemmest at kontrollere et udbrud, hvis det er enkelte steder, hvor man nemt kan teste og opspore og iværksatte tiltag, siger Christian Wejse.

Der er ikke registreret nogen dødsfald blandt coronasmittede det seneste døgn. Samlet har Danmark registreret 621 dødsfald siden starten af marts.