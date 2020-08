Populær badesø i Silkeborg under politiets opsyn - fra fredag kan forsamlinger forbydes

Godt vejr og corona er ikke en god kombination.

I hvert fald ikke i Silkeborg, hvor politiet fra fredag klokken 10.00 igen vil gøre Østre Søbad til et hotspot.

Det betyder, at politiet kan forbyde folk at opholde sig dér, hvis det skønnes, at der er sundhedsmæssigt uforsvarligt mange mennesker til stede.

Østre Søbad var også udpeget som hotspot i forsommeren, men dengang blev det ikke nødvendigt at indføre et egentlig opholdsforbud.

- Vi håber naturligvis, at indførelsen af området som hotspot er tilstrækkeligt til, at borgerne tænker sig om, inden de slår sig ned i området, så det heller ikke denne gang bliver nødvendigt med et opholdsforbud, siger politiinspektør Claus Nørgaard fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Området vil blive markeret med skilte, så folk ikke er i tvivl om, at politiet kan lave et opholdsforbud.

Politiet vil være særlig opmærksomt på Østre Søbad den kommende tid.

- Der er mange fine grønne områder i Silkeborg, og vi opfordrer borgerne til at holde sig fra de steder, hvor der er mange i forvejen. Stigningen i antal smittede er noget, vi alle skal tage alvorligt, og vi har et fælles ansvar for at der ikke spredes yderligere smitte, uddyber Claus Nørgaard.

Politiet er indstillet på at oprette flere hotspots, hvis det bliver nødvendigt. Hvis politiet laver opholdsforbud på et hotspot, og man trodser det forbud, venter der en bøde.