Politikere erkender fejl: Silkeborg Kommune dropper eksplosive prisstigninger på bosteder

Det glæder Kim Brøbech, der har en søn, der bor på bostedet Sandvejen. Nu stiger prisen for hans madordning alligevel ikke fra 1.295 kroner til 2.383 kroner om måneden.

- Jeg synes, at formanden og medlemmerne i socialudvalget fortjener stor ros, og jeg tager hatten af for dem. Respekt for, at de tager sagen op igen og træffer en ny beslutning, siger Kim Brøbech.

Han håber nu, at det er tid til selvransagelse i afdelingen, så arbejdsgangene bliver ændret, så der fremadrettet bliver mere fokus på kommunikation og mere involvering at beboerne og de pårørende.

Helle Gade understreger, at hverken hun eller udvalget synes, at prisstigningen er okay.

- De sårbare borgere kan ikke gøre for, at der er sket en administrativ fejl, og det vil jeg gerne beklage. Jeg håber, at sagen giver eftertanke ind i forvaltningen, for det er ikke en politisk fejl, men en administrativ fejl, siger Helle Gade.