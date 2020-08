Politiet undersøger mistænkelig brand i Silkeborg

Politiet forsøger at finde ud af, om en pludseligt opstået containerbrand var påsat eller ej.

Meldingen om branden kom ind mandag aften klokken 21.34. På det tidspunkt stod der flammer ud af en container bag BabySam på Nørrevænget 1 i Silkeborg, men brandvæsenet fik hurtigt branden under kontrol.

Læs også Dommerens gamle bolig er solgt og nye planer er sat i søen

I samme del af byen var der sidste år store problemer med en række påsatte brande. Nørrevænget fører hen til Resedavej og Lupinvej, hvor der i slutningen af 2019 var 25 påsatte brande i løbet af en måned.

I juni blev en 18-årig mand idømt 1,5 års fængsel for brandstiftelse i forbindelse med de påsatte containerbrande.

Manden blev kendt skyldig i tre brande, der var på Lupinvej natten til den 6. november 2019. Før retssagen havde manden erkendt at have påsat én ud af de i alt 24 brande, han var sigtet for at have påsat. De 23 andre nægtede han sig skyldig i.

Læs også Sosu-hjælper siger fra: Det går ud over de ældre nu

Venter på overvågningsbilleder

Om aftenens brand har forbindelse til de tidligere påsatte brande, er stadig for tidligt at sige.

Det fortæller Flemming Just fra lokalpolitiet i Silkeborg.

Læs også Smitten stiger i Norddjurs: Hold ud - hold afstand

- Om det var et uheld eller bevidst, ved vi ikke endnu, men umiddelbart er der ikke nogen elinstallationer i en container, så enten har nogen ved en fejl smidt noget deri, som har startet branden, eller også er den påsat. Hvis den er påsat, er det selvfølgelig alvorligt, siger han.

Politiet venter på at modtage overvågningsbilleder, som kan hjælpe med at fastslå, om branden er påsat.