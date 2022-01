Politiet søger vidner til formodet drabsforsøg

Af den grund søger Midt- og Vestjyllands Politis efterforskningshold nu flere vidner i sagen.

- Vi kan på den videoovervågning, vi har opsat i området, se at der er personer, som går forbi gerningsstedet før og efter kvinden falder ud af vinduet. De kan have en viden, som kan vise sig vigtig. Det er de personer, vi nu forsøger at få kontakt til, siger Michael Svendsen, der er en del af efterforskningsholdet til Midtjyllands Avis.