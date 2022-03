Politiet leder fortsat efter 14-årig silkeborgenser

Mangler noget at gå efter

14-årige Sajedeh Jebreili fra Silkeborg kom ikke hjem fra skole som planlagt fredag, og da forældrene kontaktede skolen, viste det sig, at hun slet ikke havde været i skole den dag.

Siden da har hun ikke haft kontakt med sine forældre, og det fik politiet til at efterlyse hende i lørdag.

- Vores formodning er, at hun er hos nogen. Derfor kunne vi godt tænke os, at de henvendte sig til os, så vi kan få vished for og kontrollere, at hun har det godt, siger vagtchefen.