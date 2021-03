Politiet genoptager køreprøver efter påske: - Det bliver alle mand på dæk

De kan nu ånde lettet op. Politiet er klar til at genoptage teoriprøver fra den 7. april og køreprøver dagen efter den 8. april, fortæller vicepolitiinspektør Henrik Glintborg, der er leder af færdselsafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi får travlt, der er en stor pukkel, som vi skal have afviklet hurtigt, siger han til TV MIDTVEST.

Den slags pukler har politiet en del erfaring med efterhånden. Først kom der en tsunami af prøver, da de 17-årige fik lov til at tage kørekort, og samme effekt havde første nedlukning sidste år. Men denne gang er der visse variabler, som endnu ikke er helt klare.

Må forvente ekstra ventetid

Derfor kan Henrik Glintborg ikke garantere, at alle prøver vil blive afviklet inden for den 14-dages frist, som politiet normalt er pålagt.

- Blandt andet ved vi endnu ikke, om det vil kræve et coronapas at komme til prøve, og vi ved heller ikke, om vi bliver pålagt restriktioner i forhold til antallet af deltagere i lokalet til teoriprøven, siger han.

Færdselslederen garanterer til gengæld, at opgaven er højt prioriteret af politiet, som vil gøre deres ypperste for at gennemføre de mange prøver hurtigst muligt.

- Det bliver alle mand på dæk. Det er jo noget, der har stor betydning for folk. Ikke kun de 17-årige, men også ældre mennesker, der er afhængige af deres kørekort i forbindelse med arbejde. Især her i Midt- og Vestjylland, siger vicepolitiinspektør Henrik Glintborg.

Køreskoler og køreprøver for private har været lukket ned siden 21. december som en del af indsatset for at begrænse coronasmitte, men genoptages altså tirsdag den 6. april.