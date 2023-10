Politiet beslaglagde fire biler og skrev stribevis af bøder

Færdselsafdelingen under Midt- og Vestjyllands Politi gjorde flittigt brug af bødeblokken, da Silkeborg lørdag lagde asfalt til det store biltræf Cars & Coffee.

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj, oplyser, at en del bilister blev sigtet for spirituskørsel, for at køre for stærkt og for at lave konstruktive ændringer på bilerne i forbindelse med arrangementet.

Præcist hvor mange sager det drejer sig om, kan politiet ikke oplyse søndag, men det skulle dreje sig om et betydeligt antal.

Dertil kommer, at nogle af deltagerne måtte forlade arrangementet uden deres biler.

- Vi har beslaglagt fire biler for det, man kalder manipulation af forureningsbegrænsende udstyr. En af ejerne har ønsket at få beslutningen prøvet i retten, fortæller vagtchefen.