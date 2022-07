Politiet bankede på, og så gik 22-årig amok

Politiet bankede på døren hos en 22-årig mand og hans kæreste i Silkeborg for at ransage deres adresse for narko tirsdag aften klokken 22.52.

Det gik dog ikke helt efter planen, for den 22-årige blev meget vred over det uanmeldte besøg, fortæller politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg, Lasse Ivanøe.

- Han begyndte at skubbe til en af betjentene, og under anholdelsen truede han betjenten med at slå ham ihjel og brande hans bil ned, også råbte han ord som 'magtliderlige svin' og andre skældsord, siger politikommissæren.

Manden blev anholdt under ransagningen, fordi han forhindrede politiet i deres arbejde.

Fandt narko og knive

På trods af den ophidsede 22-årige mand lykkedes det alligevel politiet at ransage adressen, som de havde fået en kendelse til at besøge.

Her fandt de flere ulovlige sager.

- På adressen fandt betjentene en peberspray, to isoleringsknive, narko, digitale vægte og små poser, og derfor blev han sigtet for flere forbrydelser, siger Lasse Ivanøe.

I alt var der 13,13 gram hash på adressen og 19 stykker af det smertelindrende lægemidlet tramadol.

Manden er nu sigtet for blandt andet fornærmelig tale mod politiet, overtrædelse af våben- og knivloven og mistanke for salg af narko.