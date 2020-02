Plaffeministeren løj sig skadet op til klubskifte

Det er fredag eftermiddag. Den 31. januar. Den dag er altid noget særligt for fodboldspillere, der drømmer om nye græsgange. Det er sidste chance for et skifte. Det skal ske inden midnat, for her smækker transfervinduet i.

Ronnie Schwartz sniger sig ned i receptionen på et hotel i det sydspanske. Her bor han i en uges tid sammen med sine holdkammerater fra Silkeborg IF. Holdkammerater, som han de seneste dage har ført lidt bag lyset og taget pokerfjæset på, når de ville vide sidste nyt.

- Der er intet nyt. Der sker ingenting.

Ronnie Schwartz havde indøvet svaret i nogle dage. Og sat autosvareren til hver gang. Og på et tidspunkt i forløbet er han også bange for, at hans få ord skal blive til en større sandhed, end han selv bryder sig om. Lige siden han mandag tog sit habengut fra bagagebåndet i lufthavnen i Alicante, har han nemlig været bekymret. Og det har givet ham flere urolige nætter. Han er bekymret for, at et lukrativt skifte til FC Midtjylland alligevel ikke bliver til noget.

Første gang, han hører om en kontakt til FC Midtjylland, er i slutningen af 2019. Men det bliver aldrig håndfast. Rygtet dukker op ud af det blå, og det er væk igen hurtigere, end Ronnie Schwartz kan snøre sine støvler. Men nu er kontakten der igen. Det er Allan Bak, tidligere angriber hos FC Midtjylland i øvrigt, der overbringer nyheden til Schwartz. Han har i mange år været agent for Ronnie Schwartz.

En uge før den 31. januar skal Silkeborg IF og FC Midtjylland møde hinanden i en træningskamp i Silkeborg. Og her kommer rygtet til overfladen igen. Så meget, at Ronnie Schwartz' træner, Kent Nielsen, får nys om det og spørger sin topscorer, om han helst vil være fri for at spille træningskampen mod Midtjylland.

Svaret fra Schwartz er klar. Han er klar til at spille. Han vil endda rigtig gerne spille.

Luk nu bare den aftale

Da kampen er forbi, en kamp som Silkeborg i øvrigt vinder, tænker Ronnie Schwartz bare, om parterne ikke lige skal få lukket aftalen. Så behøver han heller ikke at sætte sig i flyet til Alicante, men kan i stedet tage med FC Midtjylland til Dubai. Men så let er ruten til Dubai ikke for Schwartz.

I løbet af weekenden sker der ingenting. Absolut ingenting. Faktisk er der så stille, at Ronnie Schwartz også selv tænker, at forbindelsen er død igen. Så Schwartz sætter sig i flyet til Alicante og indstiller sig på et svært forår for overlevelse med Silkeborg IF.

- Jeg var ikke top-top motiveret. Mine tanker var jo 117 andre steder. Men jeg kunne ikke gøre noget. Så længe jeg var Silkeborg-spiller, skulle jeg jo også stille op for dem. Til gengæld lagde jeg ikke skjul på overfor nogen i Silkeborg, at jeg gerne ville væk nu, fortæller Ronnie Schwartz.

Lyver om rygskade

Vel ankommet i det sydspanske bliver forbindelsen pludselig endnu engang varm.

- Det var den vildeste rutsjebanetur. Det kørte op og ned og frem og tilbage. Det ene øjeblik troede jeg på det, og kort efter kunne det blive taget fra mig igen. Det var det vildeste tovtrækkeri, der åbenbart var i gang imellem de to klubber, siger Ronnie Schwartz.

Onsdag, to dage før transfervinduets lukning, rykker Ronnie Schwartz tættere på et skifte til Herning. Silkeborg skal spille træningskamp i Spanien, og pludselig får Ronnie Schwartz problemer med ryggen. Han blinker med øjet, mens han fortæller det. Og indrømmer, at han ingen fysiske problemer har.

- Nej, nej, det var rent skuespil fra min side. Men alle i Silkeborg-lejren købte min forklaring. Jeg kunne ikke spille, sagde jeg til dem. For ved du hvad, jeg skulle da ikke risikere at blive skadet, når nu FC Midtjylland ville have mig. Det ville være et drømmeskifte for mig, understreger Ronnie Schwartz.

Sover ringe om natten

Mens han i lobbyen på JA Beach Hotel i Dubai tager hul på den anden kop kaffe, forsikrer han, at han har en god smag i munden. Han er stolt over at være FC Midtjylland-spiller nu. Og han gjorde selv det, der skulle til.

- Ved du hvad. Engang imellem har man lov til at være hård og egoistisk. Det her var en stor mulighed for mig i en forholdsvis høj fodboldalder. En kontrakt på to et halvt år med det bedste hold i Danmark siger jeg altså ikke nej til. Hvis jeg så skal stikke nogen en plade for at nå mit mål, så må det være sådan, siger 30-årige Ronnie Schwartz.

Onsdag nat sover han igen dårligt. Umådeligt ringe faktisk. Torsdag er rygproblemerne som ved et mirakel væk igen, og Ronnie Schwartz deltager i træningen. En træning, der skal blive hans sidste som Silkeborg-spiller. Men det ved han ikke, da han lægger sig til at sove torsdag aften.

- Torsdag er en underlig dag. Der sker slet ingenting. Så da jeg går i seng torsdag, tænker jeg, at den er død. At jeg ikke får mit skifte igennem, for det er som om, at de to klubber ikke kan nå hinanden, fortæller angriberen.

Sniger sig rundt på hotellet

Men fredag morgen kommer der skred i tingene. Det er transfervinduets sidste dag. Time for time bliver Ronnie Schwartz orienteret af Allan Bak. Og mange gange i løbet af dagen sniger han sig rundt på hotellet og finder et sted at tale uforstyrret.

Sent eftermiddag er der bingo.

Nordjyden modtager kontrakten fra FC Midtjylland. Nu skal den bare skrives under. Det er første gang i karrieren, at han selv klarer papirarbejdet uden at have sin agent ved siden af sig. Han får hurtigt griflet sin signatur på kontrakten og får den sendt retur til Ikast, hvor der er heftig aktivitet på kontoret hos direktør Claus Steinlein. Klokken 21.15 breaker FC Midtjylland så nyheden om kontrakten med Ronnie Schwartz.

- Nøj, det var en lettelse. Nu havde jeg vidst det i flere timer, uden at jeg kunne sige et eneste ord til nogen, fortæller den målfarlige angriber.

Da kontrakten er hjemme, får Ronnie Schwartz snakket med de fleste af sine holdkammerater og sagt farvel til dem stort set alle sammen. Men han får dog ikke sagt farvel til Kent Nielsen. Den gamle forsvarskæmpe er ellers af en pæn stor statur, men Schwartz kan ikke lige finde sin nu tidligere cheftræner.

SMS fra Kent Nielsen

Dagen efter, mens Ronnie Schwartz sidder i lufthavnen i Madrid, hvorfra han skal flyve videre og støde til FC Midtjyllands træningslejr i Dubai, tikker der en sms ind fra Kent Nielsen. Der står held og lykke Ronnie. Silkeborg har været god for dig, og du har været god for Silkeborg.

- Når jeg kommer til Danmark igen, skal jeg et smut til Silkeborg. Jeg har stadig en del ting i klubben, blandt andet noget tøj, som jeg skal have hentet. Og mon ikke, jeg lige her får tid til at hilse på Kent. Jeg kan godt forstå, hvis han er ærgerlig over at miste mig og især mine mange mål, siger Ronnie Schwartz.

Silkeborg mangler ambitioner

Halvandet år blev det til i Silkeborg for Ronnie Schwartz. Halvandet år, som han altid vil kigge tilbage på som en god tid. Men der er også plads til forbedringer. Det kan Ronnie Schwartz især se nu, hvor han i en uges tid har været FC Midtjylland-spiller.

- De mangler ambitioner i Silkeborg. FC Midtjylland vil være mester hvert år og investerer også i det. De lader det ikke bare blive ved snakken. Jeg synes ikke, Silkeborg IF skal være sådan en elevatorklub, der rykker op og ned imellem Superligaen og 1. division. Det er synd, at den gamle storklub ikke bliver vækket til live. Jeg forstår ikke, at man ikke hentede to til tre stærke navne, da vi rykkede op i sommer. Enhver kunne jo se, at vi ville få det svært i Superligaen. Først nu, hvor det er ved at være for sent, gør man noget, understreger Ronnie Schwartz.

Da Ronnie Schwartz i sin tid skiftede til Silkeborg IF, skete det også lige i sidste øjeblik. Nærmere bestemt den 30. august 2018 - på transfervinduets næstsidste dag. Foto: Silkeborg IF

Det setup, der er i FC Midtjylland, kan man slet ikke sammenligne med Silkeborgs.

- FC Midtjylland overlader intet til tilfældighederne. En træningslejr må koste det, den nu koster. Der er jo en hel hær af trænere og ledere med. Der er styr på alt, og sådan var det langt fra i Silkeborg, siger Ronnie Schwartz.

Han understreger, at alt, som han siger, er sagt i kærlighed til Silkeborg og ikke i bitterhed.

- Jeg holder virkelig af klubben. Det gør jeg. Men de er nødt til at komme ind i kampen, hvis de skal være med i Superligaen. Det fortjener den by og det stadion. FC Midtjylland er to til tre niveauer over Silkeborg. Ikke kun i tabellen, men i alle sammenhænge.