Pigers hærværksrus svært at undgå – personale må ikke frihedsberøve

Da to piger på 15 år stak af fra bostedet Peterslyst i Virklund ved Silkeborg, kunne det ikke have været undgået.

Sådan beskriver Anja Dhyrbye, som er kommunikationschef i Landsorganisationen for Sociale Tilbud, det.

Årsagen skal findes i, at bostedets pædagoger ganske enkelt ikke har beføjelserne til at tilbageholde bostedets beboere, hvis beboerne ønsker at gå.

- Der er tilsyn til de unge på opholdsstederne. Jeg kan godt forstå, hvis man sidder tilbage med en undren eller bekymring. Men man skal huske på, at de unge, som er anbragt her, er børn og unge med en udfordring. Det er ikke børn og unge, der er bag lås og slå eller frihedsberøvet, siger Anja Dhyrbye.

De to piger havde blandt andet smadret computere og fjernsyn på skolen Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

De to piger raserede Virklund Skole, hvor de ifølge politikommissær Lasse Ivanøe fra Lokalpolitiet i Silkeborg blandt andet er ødelagt computere og fjernsyn, væltet rundt med inventar, hældt cola udover gulvet og puttet sæbe eller lignende ind i en mikroovn, der er blevet tændt.

De to piger er derfor sigtet for groft hærværk.

Kommer aldrig til at undgå det

Politikommissæren kalder episoden for yderst beklagelig, men det kunne ikke have været undgået.

Den del giver Anja Dhyrbye ham medhold i, for selvom de to piger bor på et bosted, kunne det lige så godt have været andre børn, der havde gjort det.

Den ene af pigerne var så voldsomt udadreagerende, at vi var nødt til at anholde hende, give hende håndjern på og køre hende til detentionen. Lasse Ivanøe, politikommissær

- Vi kommer aldrig til at undgå det. Det kan være mine børn eller dine børn, der løb ud midt om natten. Det kan også være anbragte børn. Der er ikke nogen forskel. Det, vi kan gøre, er, at vi kan anbringe dem de rigtige steder med det rigtige pædagogiske personale. Skulle det være nødvendigt, har vi steder, hvor man kan frihedsberøve børn og unge, som man mener kan være til skade for sig selv eller andre, siger hun.

Anja Dhyrbye fortæller efterfølgende, at hvis situationer i fremtiden skal forsøges at undgås, skal det ske meget tidligere i processen. Her peger hun på selve visitationen af de unge, som de sociale tilbud og kommunerne står for.

Måtte anholde den ene pige

Det var ikke kun under selve raseringen, at de to unge pigers temperamenter var i vejret.

Også da politiet skulle aflevere pigerne tilbage til bostedet, gik bølgerne højt.

- Den ene af pigerne var så voldsomt udadreagerende, at vi var nødt til at anholde hende, give hende håndjern på og køre hende til detentionen, siger politikommissær Lasse Ivanøe.

Begge piger var påvirkede af spiritus.

