Peter og Bruno får vand i haven: Nye nabogrunde er hævet næsten to meter

Sidstnævnte flyttede ind i huset i Sinding i 1972.

- Dengang var der skønne marker og fuglefløjt, og jeg kunne se mig vidt omkring. Det er nye tider nu, sukker Bruno Pedersen.

Lokalplanen for området bag husene blev vedtaget i 2019, og her fremgår det af et kort, at skrænten kommer til at være 1,75 meter.



Men Peter Olesen og Bruno Pedersen var i den tro, at skellet ikke blev mere end en halv meter - og derfor undrer de to naboer sig.

- Det havde vi slet ikke regnet med. Overhovedet. Det er utroligt trist, og ikke derfor, vi flyttede herud, siger Peter Olesen, og Bruno Pedersen stemmer i:



- Jeg synes bare ikke, at kommunen kan være det bekendt. Det må jeg sige, siger Bruno Pedersen ærgerlig.

Peter Olesen købte huset velvidende, at grundene ved siden skulle bebygges, og terrænreguleres.

Alligevel er det kommet bag på ham, at der pludselig en dag, stod en jordhøj i hans baghave.

- Til at starte med lød det til, ud fra papirerne, at det skulle hæves med 0,5 meter. Men de har selv været i vildrede på kommunen, for hver gang, vi har spurgt ind til det, så har de ikke selv kunnet finde ud af det. Jeg har fået at vide af dem mange gange, at det var 0,5 meter, men når jeg så siger til dem, at det er da blevet til mere, så kom det også bag på dem, siger Peter Olesen.

Vand i haverne

Men det er ikke kun udsigten til en jordhøj, der generer de to naboer i Sinding.

Det sjakser under fødderne, mens de viser rundt i haverne.

For siden byggeriet på nabogrundene er der begyndt at mere løbe vand ind.

- Jeg plejer at kalde det for Sindings nye badeland, griner Bruno Pedersen.

- Vi har aldrig haft så meget vand i de tre år, vi har boet herude. Om det er på grund af det eller ej, skal være usagt, men der er meget mere vand, end der før har været, konstaterer Peter Olesen.

Det har ikke været muligt for TV MIDTVEST at få et interview med Silkeborg Kommune om sagen, men til borgerne skriver Teknik- og miljøchefen således:

- Lokalplanerne kan være en udfordring at gennemskue, og set i bakspejlet ville en mere tydelig fremstilling af dette punkt i høringsmaterialet til lokalplanerne have været at foretrække, hvilket er en læring til fremtidige lokalplaner, skriver Lotta Sandsgaard, som er Teknik- og miljøchef i Silkeborg Kommune.

I haven i Sinding overvejer Bruno Pedersen at åbne et nyt Lalandia, siger han.

- Det er bare et udtryk for min dårlige humor. Kunne de fjerne husene, kunne det være rigtig dejligt. Men det, tror jeg nok ikke, er på dagsorden.

Da lokalplanen er trådt i kraft, kan kommunen ikke forbyde et byggeri inden for lokalplanens rammer, selv om det har ulemper for naboerne.

- Vi må jo bare leve med det og konstatere, at Silkeborg Kommune ikke er særlig fin i kanten. De gør bare, hvad de synes, og så må vi andre føje os, siger Bruno Pedersen.