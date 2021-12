Pape hilser nyt folketingsmedlem velkommen: - Hun får travlt

Hendes partiformand stemmer i:

- Det er bare sådan, reglerne er. Vælgerne har jo lige givet en tommelfinger op til Gitte ved kommunalvalget. Vælgerne har taget hende til sig, og jeg glæder mig til at byde hende velkommen, konstaterer Søren Pape Poulsen.

Ved kommunalvalget i år fik Gitte Willumsen 1110 personlige stemmer, mens hun i 2017 fik 766 personlige stemmer som Venstre-medlem.

- Vant til at have travlt

Gitte Willumsen bliver det 13. medlem af den konservative folketingsgruppe. Selvom formanden lover travlhed, så holder det nye medlem fast i sin plads i byrådet i Silkeborg.

- Jeg kommer til at kigge på, hvilke områder jeg får de forskellige steder, og så skal der afstemmes over tid. Jeg skal jo også kunne nå tingene. Men omvendt er jeg også vant til at have travlt. Det har jeg det godt med, lyder det fra Gitte Willumsen, der håber på at kunne blive siddende i Folketinget efter næste folketingsvalg.