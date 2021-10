Området er i vækst - men en by føler sig hægtet af

I byen savner man, at kommunen sætter mere fokus på bosætning, byggegrunde, kommunale arbejdspladser og andre trækplastre til den vestlige del af Favrskov Kommune.

- Det har været svært at udvikle byen og at skabe et miljø omkring butikkerne her, siger Thomas Søby.

Skævvridning til debat

Omvendt ser det ud i den østlige del af kommunen i byer som Søften og Hinnerup. Her nyder man godt af at ligge tæt på Aarhus og at kunne suge nye familier til kommunen.

Derfor er stridspunktet nu, hvor meget man skal udvikle den del, der er tæt på Aarhus, på bekostning af kommunens vestligste egne.