Østjysk landsby er blandt de første - kan snart handle i butik uden personale

Borgerne i Demstrup mellem Kjellerup og Viborg har længe hungret efter en dagligvarebutik – og det får de nu.

Det bliver dog ikke en helt traditionel en af slagsen. De får nemlig adgang til en af landets første Let-Køb-butikker helt uden bemanding til at hjælpe med betjening, og så skal den ligge i en container.

- Jeg er meget spændt på det, for jeg vil indrømme, at jeg var lidt skeptisk første gang jeg hørte om det, siger Kent Sørensen.

Han får ansvaret for at fylde varer op på hylderne i container-butikken på 28 kvadratmeter, som fødevarekoncernen Dagrofa og virksomheden Retail360 står bag.

Kent Sørensen har i forvejen Byens Købmand i Kjellerup, og han glæder sig til at kunne give Demstrup-borgerne et mere lokalt indkøbstilbud.

- Det er flere år siden købmanden først lukkede, og så lukkede bageren også nogle år senere, og siden har der ikke været nogen butik i Demstrup, hvor man kunne købe ind.

- Det ligger relativt tæt på min egen butik, så jeg kan hurtigt komme derud og se, om der er noget, der mangler, siger Kent Sørensen.

Lokale får indflydelse på sortimentet

Der kommer til at være 500 forskellige varenumre i butikken, som er en del mindre end de godt 1900, der er i Kjellerup-butikken.

Men Demstrup-borgerne skal ifølge Kent Sørensen ikke være bekymrede for at mangle det, de gerne vil have.

- Jeg har allerede snakket med de lokale om, at de bare skal sige til, hvis der er noget, de mangler. Hvis byens borgere ønsker noget, så bytter vi gerne rundt på nogle varenumre, siger købmanden.

Udover butikken i Demstrup er der også sat tilsvarende testbutikker op i Fåborg og Femern Bælt. Ifølge Dagrofa er container-butikkerne velegnede til de mindre byer, hvor der er et ønske om en lokal dagligvarebutik, men ikke nok opbakning.

- Med tilføjelsen af en ubemandet butik som supplement til den bemandede, kan vores købmænd tilbyde dagligvarer i flere af døgnets timer og uden for sæson, siger Esben Keller, kædedirektør for SPAR, Min Købmand og Let-Køb i en pressemeddelelse.

Man får adgang til butikken ved at scanne en QR-kode ved indgangen og registrere sig via NemID eller MitID, og ingen under 16 år kan få adgang. Butikkerne er videoovervågede, og så kan man kontakte kundeservice 24 timer i døgnet.

Gode erfaringer fra første butik

Udover at henvende sig til de lokale, skal butikkerne også appellere til folk på farten.

- Man kan køre forbi og tager måske en omgang oksefars og en flaske vin, eller hvad man lige har brug for, og så betaler man med MobilePay eller betalingskort. Jeg har ikke selv set det endnu, det er stadig under opbygning, siger Kent Sørensen.

Retail360 har haft en ubemandet butik i Faxe i godt tre måneder, og den har ifølge direktøren ’bestået til UG’. Kent Sørensen er sikker på, at det samme kommer til at gøre sig gældende for butikken i Demstrup.

- Jeg tror på, det nok skal være en succes, for borgerne er jo også interesserede i, at den bliver ved med at være der, siger han.

Hvor meget tid, han selv kommer til at bruge på den nye butik, ved han ikke helt endnu.

- Til at starte på vil jeg komme rigtig meget derud for at se, hvordan det går, og jeg kommer også til at være derude, når vi forhåbentlig åbner 1. juni for at hjælpe de første kunder.

Ifølge Kent Sørensen skal butikken helst omsætte for 4000-5000 kroner om dagen for at kunne løbe rundt.

I første omgang er det test-butikker, og hvis det går godt, håber Dagrofa at kunne udbrede konceptet til flere mindre byer.