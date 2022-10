Øko-tyv taget på fersk gerning

I hjemmet havde han 107 glas økologisk honning, 69 flasker økologisk olivenolie, 65 poser økologiske nødder, 13 glas økologisk kokosolie, 16 poser økologisk sukrin, 11 bøtter økologisk vaniljepulver, 35 bakker økologiske æg, 17 pakker Änglamark 85 % chokolade og 26 poser økologiske svesker.

Den 43-årige mand erkendte, at de mange økologiske varer var stjålet, og allesammen stammede fra samme SuperBrugsen i Silkeborg.

Derfor blev han sigtet for tyveri. Men sigtelsen slutter ikke her.

Flere fund i boligen

I mandens bolig fandt politiet også svampe, som manden dyrkede i hjemmet.

Svampene går under loven for euforiserende stoffer, og de er derfor blevet konfiskeret, ligesom manden er sigtet for at overtræde loven.

For at komme til bunds i sagen om de økologiske varer, skal politiet nu til at gennemse videoovervågning fra SuperBrugsen.

Men politikommissær Lasse Ivanøe vurderer, at der er tale om videresalg.

- Med så store bunker af varer, går vi ud fra, at han havde tænkt sig at sælge varerne videre. Alternativt har vi med en kleptoman at gøre, som simpelthen bare ikke kan lade være med stjæle, når han er ude at handle, siger Lasse Ivanøe.