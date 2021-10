Nye regler gør fejedrengen lovlig igen

- Jeg fjerner bare skidtet, konstaterer han.

For bare få måneder siden havde det været ulovligt for 15-årige Valdemar Møller Larsen at svinge kosten hos industrimaskinen og dens store maskiner.

Men nye regler har nu igen gjort det tilladt for fejedrenge og fejepiger at blive introduceret til virksomheder med tunge maskiner.

Derfor kan Valdemar Møller Larsen tre gange i ugen svinge kosten hos Kjellerup-virksomheden.

- Det er et fedt job, hvor man får lidt inspiration til, hvad man vil med en uddannelse, forklarer han.

Fungerer som fødekæde

For virksomheden giver fejedrenge ikke kun en mere præsentabel virksomhed. Unge med koste kan på sigt også give nye ansatte ved maskinerne.

- Vi kan vise vores virksomhed frem for unge mennesker og på den måde rekruttere dem som lærlinge. Det bliver en fødekæde for os, forklarer virksomhedens produktionschef Lars Christiansen.