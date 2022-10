Ny måling: Ambulancereddere har det langt værre end sygeplejerskerne

Regionsrådspolitikerne arbejder lige nu med en udviklingsplan for det præhospitale område. Den plan skulle også gerne gavne redderne.



Men Annette Roed frygter, at man er i tidsnød. For mens politikerne arbejder på planen, risikerer man, at flere medarbejdere forlader faget.

- Det er jeg rigtig bekymret for. Det er også derfor, vi tager sådan en undersøgelse rigtig alvorligt. Vi vil følge tæt op på den. Vi er klar over, at en af de allerstørste udfordringer på sundhedsområdet er personalemanglen, siger Annette Roed.

Kræver bedre løn

Ambulancefolkene har da også fået mere travlt. Ambulancerne kører nu 13,2 procent flere ture med liggende patienter, end de gjorde i 2014. Og turene tager længere tid.

Og når der så ikke er mere personale eller flere ambulancer, udfordrer det.

Kim Volder Hammershøj kunne derfor godt tænke sig, at man tænker nyt. Et forslag er at få flere akutbiler, som er betjent af én medarbejder.

Redderne kan så stå for den første del af behandlingen, imens man finder ud af, om der skal en ambulance til at transportere personen til hospitalet, eller patienten kan bruge en anden transportform.

Samtidig er der brug for at kigge på reddernes løn, hvis man vil have flere medarbejdere, mener fagforeningsformanden.

- Det er meget paradoksalt, at vi får 20 timers løn for 24 timers vagt i regionen. Det vil vi gerne ændre på. I dag bliver vi driftet alt, alt for hårdt og for meget til, at det retfærdiggør, at vi kun får løn for 20 timer, siger han.