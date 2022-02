Nu skal mundbindet på museum

Museum Silkeborg begyndte at samle mundbind allerede i efteråret, men så kom omikron-varianten, og danskerne fik atter brug for værnemidler. Nu er restriktionerne væk, og Keld Dalsgaard Larsen håber, at flere vil forære de aflagte mundbind væk.

Museet er ikke interesseret i de blå engangsmundbind, men er derimod på udkig efter de hjemmelavede og kreative af slagsen.

- Hvert mundbind har sin egen historie. For eksempel fik vi et fra en syg mand, som fik sin kone til at lave et mundbind, hvor der var lavet et smil med et par tænder, der så godt bøvet ud. Det signalerer med et smil til buschaufføren eller kassedamen, at vi vil hinanden det godt og vil beskytte hinanden.