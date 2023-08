Nu får skraldespanden endnu et klistermærke

I løbet af de næste seks uger vil borgerne i Silkeborg opleve, at der kommer et nyt klistermærke på deres skraldespande.

I tekstilaffald sorteres det tøj og tekstil, som andre ikke kan få glæde af, for eksempel ødelagt, hullet eller plettet tøj og tekstil. Det kan for eksempel være (listen er ikke udtømmende):

Vådt, muggent og malerplettet tøj kan ikke genanvendes og skal derfor fortsat i skraldespanden til restaffald. Det ødelagte tøj skal lægges i en gennemsigtig pose med knude, så det holder sig tørt.

Tre kilo per husstand

Silkeborg er ikke den første kommune, der begynder at samle tekstilaffald ind. Blandt andet har Herning Kommune tidligere været med i en forsøgsordning, hvor borgerne i Aulum skulle sortere det.

I Silkeborg skal tekstilaffaldet i den container, der lige nu bruges til papir og pap.

Kommunens undersøgelser viser, at den gennemsnitlige husstand har omkring tre kilo ødelagt tekstil om året, og det vil der i de fleste tilfælde være plads til, mener Carsten Zaar.

- Vi er godt klar over, der er nogen, der vil bruge det her system rigtigt meget. Vi har stadig mulighed for, at hvis man har overfyldte beholdere, så kan man køre på genbrugspladsen med materialet, siger han.