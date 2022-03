Nu er 23-årig varetægtsfængslet efter flugt

Trods en større eftersøgning kunne ordensmagten ikke finde flugtfangen, og efter tre dage udsendte Midt- og Vestjyllands Politi derfor en efterlysning med hans navn og foto.

Overvejer at kære til landsretten

Søndag valgte han så melde sig selv, og dermed kunne grundlovsforhøret endelig gennemføres.

Den 23-årige er sigtet for vold og trusler mod sin tidligere samlever, men nægtede sig skyldig, da han sad foran dommeren.

Til gengæld kunne han godt erkende at være stukket af fra politiet. Som begrundelse for flugten angav han i retten, at han følte sig uretfærdigt behandlet.

Under flugten opsøgte han endnu engang sin tidligere samlever, men det resulterede ikke i yderligere sigtelser.

Den 23-årige bad om tid til at overveje, om han vil kære fængslingskendelsen til landsretten.