Nattelivet er genåbnet: Masseslagsmål efter værtshustur

Unge fulde mænd

Da patruljerne kom frem til Torvet her i det centrale Silkeborg flygtede en del af de forsamlede mænd. Ifølge vagtchefen er der tale om unge mænd først i tyverne, som alle vurderes at være berusede.

- Vi ved ikke præcis, hvad der ligger til grund for slagsmålet. Det er nogle grupperinger, der har mødtes på vej hjem fra værtshus, og så tager det ene ord nok det andet, siger Ole Vanghøj.

- Vi forsøger at få styr på de personer, der er dernede. Under det arbejde er der en person, der forsøger at nikke en af kollegaerne en skalle. Derudover vil han ikke lade sig anholde, så udover at blive sigtet for at forsøge at begå §119 vold mod en politibetjent, bliver han også sigtet for at modsætte sig anholdelse, forklarer Ole Vanghøj.

Tre sigtet

Den unge mand råber også "ukvemsord" efter betjentene, som også koster ham en sigtelse efter straffelovens §121.

I alt bliver tre sigtet efter slagsmålet.

Udover manden, der gik til modangreb på politiet, bliver også en ung mand sigtet for at blande sig i optrinnet. På ham fandt politiet i øvrigt euforiserende stoffer, som han også bliver sigtet for besiddelse af.

Endnu en mand blev sigtet efter balladen på Torvet for at råbe skældsord efter politifolkene og for at blande sig i en politiforretning, fortæller vagtchefen.