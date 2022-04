Museum køber omdiskuteret Asger Jorn-billede

Med hjælp fra en privat fond er det lykkedes Museum Jorn i Silkeborg at købe det meget berømte Asger Jorn-værk 'Rafaels Engle', der både har forarget og glædet publikum gennem tiden.

Motivet er et postkort med et udsnit af renæssancemaleren Rafaels vægmaleri 'Den Sixtinske Madonna', hvor Jorn har forsynet to fromme engle med sorte briller og en djævlefigur i baggrunden.

- Det er typisk Jorn. Han var slået igennem, alle ville købe hans malerier. I stedet for at lave en udstilling, som alle ville se, så laver han noget helt andet, fortæller direktør for Museum Jorn Jacob Thage.