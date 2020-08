Museum Jorn forlænger halv pris-ordning: - Vi er sat i verden for at vise kunsten

Med lanceringen af den såkaldte sommerpakke sørgede regeringen og Folketinget blandt andet for halverede entrébilletter på landets museer - en service, som mange har benyttet sig af henover sommeren.

Ikke mindst her på Museum Jorn. Og derfor har museet i Silkeborg valgt at forlænge rabatordningen, så der også er rabat i hele august.

- Vi kan se, at det har givet en del succes at have halv pris i juli. Selvfølgelig også fordi folk ferierer herhjemme, og det har været dårligt vejr - det vil sige godt vejr for os, siger Line Unold, der er presse- og kommunikationschef på Museum Jorn.

- Og så har vi haft tre meget populære udstillinger, som har trukket folk til. Det vil vi gerne fastholde og fremme, fortsætter hun.

Læs også Østjyske attraktioner overvældet af gæster: Sådan undgår du lang kø

Faktisk har det været så stor en succes, at museet har fordoblet sit besøgsantal i juli måned.

- Vi håber selvfølgelig, at der kommer mange nye museumsgængere til Museum Jorn, så de også kan fortælle om, hvor dejligt et sted, det er, så det kan tiltrække endnu flere, siger den kommunikationsansvarlige.

- Vi er jo sat i verden for at vise kunsten til så mange som muligt, fortsætter hun.

Kort sagt bygger den forlængede rabatordning på en simpel tese:

- Det er bedre at have fulde huse til halv pris end tomme huse til fuld pris, slutter Line Unold.

Læs også Halv pris på østjyske attraktioner har gjort en kæmpe forskel