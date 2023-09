Museer lokker unge med fri entré

Der er for langt mellem unge museumsgæster.

Derfor disker 180 museer og kulturtilbud landet over op med et særligt tilbud i uge 37, hvor alle mellem 18 og 27 år kan komme gratis ind.

Tilbuddet gælder blandt andet hos Museum Jorn i Silkeborg.

- Jeg håber på, at vi ser de unge fra Silkeborg, der er i gang med en uddannelse, lyder det fra museumsdirektør på Museum Jorn Julie Rokkjær Birch.

Hun fortæller, at kunstmuseets typiske gæst er en kvindelig gymnasielære over 50 år.

- Vi har en klar strategi om om at åbne huset for en yngre målgruppe. Det her er et af skridtene på vejen, uddybber hun.