Minister skal overbevises om projekt til 440 millioner

Det er et borgerforslag fra gruppen Skøn på Silkeborg, der er kommet med ideen om at grave jernbanen ned hele vejen forbi Silkeborg station.

Gruppen har fået Aarsleff Rail, der er specialister i infrastrukturprojekter på og omkring jernbanen, til at lave et overslag på, hvad ønsket vil koste at opfylde. Et samlet estimat lyder på 440.000.000 kroner.

- Vi tror på, at det er realistisk. Det er bare et spørgsmål om hvornår. Jeg håber og tror på, at det bliver inden for overskuelig fremtid, siger Helle Gade (S).

- Det, der er godt tænkt ved det her projekt, er, at det også giver nogle indtægter. Det bliver nogle meget attraktive byggegrunde, der kan komme, hvis man vælger en jernbaneforbindelse, der går under jorden. Det er store visioner, og det, synes jeg, er fantastik. Det er gennemtænkt, og det er noget, vi skal drøfte videre, siger transportministeren.