Mille fik sæd af Henrik: - Dommen giver ikke mening

- Hvad vi har lavet inden for vores fire vægge, det har de gjort forkert. Jeg er uforstående og vred. De skal ikke blande sig i, hvad jeg laver i mit soveværelse, siger Mille Kristensen.

Om Malthe i fremtiden skal have en søster eller bror er endnu uvist, men dagens dom har uden tvivl været en kæmpe bump på vejen.

Fertilitetsklinikkerne er nemlig ikke noget for parret fra Solbjerg, og de er ikke klar til at anvende metoden som ved Malthe, efter at det er blevet slået fast, at det er ulovligt.

- Det gør vi ikke. Der er jeg nødt til at sige, jeg er regelrytter. Det kan jeg ikke få mig selv til.

Derfor er der kun én løsning tilbage, men den løsning ser Mille Kristensen heller ikke som en mulighed.

- Hvis vi skal have et barn mere, er vi faktisk nødt til at have sex med Henrik. Det vil være rigtig akavet. Af flere grunde. Det vil være som at gøre det med familie, siger hun.